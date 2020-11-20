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Моуринью призвал Саутгейта назвать имена тренеров, которые ему звонят

20 Ноября 2020, 17:32,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции коснулся наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Я читал слова Саутгейта о том, что некоторые тренеры оказывают давление на игроков, чтобы они не играли за сборную, и что он звонит тренерам, чтобы успокоить их и сглаживать сложные ситуации. Пускай Саутгейт назовёт имена этих тренеров», - сказал Моуринью журналистам.

В субботу, двадцать первого ноября, «Тоттенхэм» проведёт важный матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Лондоне и стартует в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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