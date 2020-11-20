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​Салах и Эльнени прибудут в Англию медицинским рейсом

20 Ноября 2020, 15:32,

Евро-Футбол.Ру

Для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эльнени, у которых в расположении сборной Египта была выявлена коронавирусная инфекция, был организован специальный частный медицинский рейс из Хургады в Англию. Возвращение заражённых футболистов в клубы происходит по запросу последних, пишет Goal.com со ссылкой на представителей египетской федерации.

После прибытия в Англию Салах и Эльнени сдадут новые тесты на коронавирус и продолжат самоизоляцию. В «Ливерпуле» и «Арсенале» надеются, то футболисты смогут сыграть уже на следующей неделе. В ближайшем туре Премьер-лиги на поле они точно не появятся.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Мохамед Салах, Мохамед Эльнени
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