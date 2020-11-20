​Салах и Эльнени прибудут в Англию медицинским рейсом

Для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эльнени, у которых в расположении сборной Египта была выявлена коронавирусная инфекция, был организован специальный частный медицинский рейс из Хургады в Англию. Возвращение заражённых футболистов в клубы происходит по запросу последних, пишет Goal.com со ссылкой на представителей египетской федерации.

После прибытия в Англию Салах и Эльнени сдадут новые тесты на коронавирус и продолжат самоизоляцию. В «Ливерпуле» и «Арсенале» надеются, то футболисты смогут сыграть уже на следующей неделе. В ближайшем туре Премьер-лиги на поле они точно не появятся.