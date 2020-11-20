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​Оуэн: «Погба не будет запасным в «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2020, 14:48,

LiveSport.Ru

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался по поводу полузащитника Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» ещё предстоит набрать свой ритм. Они должны найти способ использовать одновременно на поле своих лучших футболистов. Это легче сказать, чем сделать.

Погба не будет запасным в «Манчестер Юнайтед». Если в ближайшее время ему не удастся получить твёрдое место в основном составе, ему, возможно, придётся рассмотреть другие варианты», - рассказал Оуэн Metro.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2022 года. Француза слухи регулярно связывают с «Реалом» и «Ювентусом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Майкл Оуэн
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