Ван Дейк проводит лёгкие тренировки

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, повредивший колено в минувшем месяце, начал восстановление. Об этом рапортует издание Daily Mail.

По данным источника, голландский футболист начал проводить легкие тренировки. Между тем точные сроки возвращения 29-летнего игрока в строй пока не называются.

Напомним, что ван Дейк травмировался по ходу матча пятого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2). В одном из эпизодов Виргил жестко столкнулся с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.

В сезоне-2020/2021 Премьер-лиги голландец провел пять поединков, отметившись одним забитым мячом.