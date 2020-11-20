Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Ван Дейк проводит лёгкие тренировки

20 Ноября 2020, 13:24,

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Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, повредивший колено в минувшем месяце, начал восстановление. Об этом рапортует издание Daily Mail.

По данным источника, голландский футболист начал проводить легкие тренировки. Между тем точные сроки возвращения 29-летнего игрока в строй пока не называются.

Напомним, что ван Дейк травмировался по ходу матча пятого тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2). В одном из эпизодов Виргил жестко столкнулся с голкипером «ирисок» Джорданом Пикфордом.

В сезоне-2020/2021 Премьер-лиги голландец провел пять поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виргил Ван Дейк
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