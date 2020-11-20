«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на полузащитника «Ювентуса»

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20 Ноября 2020, 10:59,
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Полузащитник Сами Хедира, правами на которого владеет туринский «Ювентус», близок к смене клубной прописки в грядущее зимнее трансферное окно.
Согласно информации издания The Sun, в услугах 33-летнего футболиста заинтересованы два клуба, представляющие английскую Премьер-лигу. Речь идет об «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Хедиры в четыре миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Хедира на поле не появлялся. Контракт немецкого хавбека со «старой синьорой» рассчитан до середины 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021