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«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на полузащитника «Ювентуса»

20 Ноября 2020, 10:59,

Global Look Press

Полузащитник Сами Хедира, правами на которого владеет туринский «Ювентус», близок к смене клубной прописки в грядущее зимнее трансферное окно.

Согласно информации издания The Sun, в услугах 33-летнего футболиста заинтересованы два клуба, представляющие английскую Премьер-лигу. Речь идет об «Эвертоне» и «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Хедиры в четыре миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Хедира на поле не появлялся. Контракт немецкого хавбека со «старой синьорой» рассчитан до середины 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021
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