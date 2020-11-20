Топ-клубы АПЛ готовы побороться за Серхио Рамоса

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20 Ноября 2020, 10:33,
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Испанский защитник Серхио Рамос, не подписавший пока новый трудовой договор с мадридским «Реалом», пользуется огромным спросом среди английских топ-клубов. Об этом сообщило издание 90min.
Источник утверждает, что заинтересованность в подписании 34-летнего футболиста проявляют сразу шесть представителей АПЛ. Подписать Рамоса планируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Ранее стало известно, что «королевский» клуб якобы договорился с защитником о продлении сотрудничества на два года. До этого стороны не могли согласовать срок действия нового трудового договора.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021