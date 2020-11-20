Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Топ-клубы АПЛ готовы побороться за Серхио Рамоса

20 Ноября 2020, 10:33,

Global Look Press

Испанский защитник Серхио Рамос, не подписавший пока новый трудовой договор с мадридским «Реалом», пользуется огромным спросом среди английских топ-клубов. Об этом сообщило издание 90min.

Источник утверждает, что заинтересованность в подписании 34-летнего футболиста проявляют сразу шесть представителей АПЛ. Подписать Рамоса планируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что «королевский» клуб якобы договорился с защитником о продлении сотрудничества на два года. До этого стороны не могли согласовать срок действия нового трудового договора.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Серхио Рамос, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён