Галлахер - о новом контракте Гвардиолы: «Месси следующий»

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20 Ноября 2020, 08:18,
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Известный музыкант и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер отреагировал на продление контракта с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.
«Месси следующий», - гласит сообщение Галлахера в «Твиттере».
Напомним, что новое трудовое соглашение Гвардиолы с манкунианцами рассчитано до середины 2023-го года. Испанский специалист занимает пост рулевого «горожан» с 2016-го года. Под его руководством «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Месси в настоящий момент является игроком каталонской «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Лиам Галлахер
просто Wonderwall какай-то
месси уже дед старый для футбола, тем более для АПЛ, никогда он сюда не перейдет