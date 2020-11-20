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Галлахер - о новом контракте Гвардиолы: «Месси следующий»

20 Ноября 2020, 08:18,

Global Look Press

Известный музыкант и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер отреагировал на продление контракта с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.

«Месси следующий», - гласит сообщение Галлахера в «Твиттере».

Напомним, что новое трудовое соглашение Гвардиолы с манкунианцами рассчитано до середины 2023-го года. Испанский специалист занимает пост рулевого «горожан» с 2016-го года. Под его руководством «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.

Месси в настоящий момент является игроком каталонской «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Лиам Галлахер
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Комментарии (2)
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0
altmax
20 Ноября 2020, 09:54

просто Wonderwall какай-то

0
Reich83
20 Ноября 2020, 08:40

месси уже дед старый для футбола, тем более для АПЛ, никогда он сюда не перейдет

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