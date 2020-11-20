Галлахер - о новом контракте Гвардиолы: «Месси следующий»

Известный музыкант и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер отреагировал на продление контракта с испанским тренером Хосепом Гвардиолой.

«Месси следующий», - гласит сообщение Галлахера в «Твиттере».

Напомним, что новое трудовое соглашение Гвардиолы с манкунианцами рассчитано до середины 2023-го года. Испанский специалист занимает пост рулевого «горожан» с 2016-го года. Под его руководством «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.

Месси в настоящий момент является игроком каталонской «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до лета 2021-го года.