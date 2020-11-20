Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Ярмоленко ведёт переговоры с турецким грандом

20 Ноября 2020, 08:12,

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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий в английской Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм», хочет сменить клубную прописку.

Согласно информации портала Goal, 31-летний украинский вингер намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции, где заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Фенербахче». Стороны уже провели переговоры о возможном переходе.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» с лета 2018-го года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, забил два мяча и отдал три ассиста. Его трудовой договор с «молотобойцами» истекает в 2022-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - зима 2021
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