Ярмоленко ведёт переговоры с турецким грандом

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, выступающий в английской Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм», хочет сменить клубную прописку.

Согласно информации портала Goal, 31-летний украинский вингер намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции, где заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Фенербахче». Стороны уже провели переговоры о возможном переходе.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» с лета 2018-го года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, забил два мяча и отдал три ассиста. Его трудовой договор с «молотобойцами» истекает в 2022-м году.