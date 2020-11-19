Больше не Особенный: Моуринью назвал своё новое прозвище

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал своё новое прозвище. В своё время, переходя из «Порту» в «Челси», португалец назвал себя Особенным.

«Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше.

Для некоторой работы вам нужно физическое состояние. Например, футболистам. У 40-летнего футболиста нет такого потенциала, как у 20-летнего или 30-летнего, если это не Златан Ибрагимович.

Тренерам нужен просто мозг, накопленный опыт и знания, которые могут сделать тебя лучше», - сказал Моуринью в интервью Tencent Sports.