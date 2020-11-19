Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Больше не Особенный: Моуринью назвал своё новое прозвище

19 Ноября 2020, 18:54,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал своё новое прозвище. В своё время, переходя из «Порту» в «Челси», португалец назвал себя Особенным.

«Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше.

Для некоторой работы вам нужно физическое состояние. Например, футболистам. У 40-летнего футболиста нет такого потенциала, как у 20-летнего или 30-летнего, если это не Златан Ибрагимович.

Тренерам нужен просто мозг, накопленный опыт и знания, которые могут сделать тебя лучше», - сказал Моуринью в интервью Tencent Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного