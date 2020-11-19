Больше не Особенный: Моуринью назвал своё новое прозвище

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19 Ноября 2020, 18:54,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал своё новое прозвище. В своё время, переходя из «Порту» в «Челси», португалец назвал себя Особенным.
«Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше.
Для некоторой работы вам нужно физическое состояние. Например, футболистам. У 40-летнего футболиста нет такого потенциала, как у 20-летнего или 30-летнего, если это не Златан Ибрагимович.
Тренерам нужен просто мозг, накопленный опыт и знания, которые могут сделать тебя лучше», - сказал Моуринью в интервью Tencent Sports.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью