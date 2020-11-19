Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти опроверг переговоры с Иско

19 Ноября 2020, 18:27,

Instagram

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с полузащитником Иско.

«Это неправда, что я контактирую с Иско. Мы ещё не начали думать о наших планах на январское трансферное окно. Так что эти слухи – чушь собачья», - сказал Анчелотти в интервью DIRECTV Sports Co.

Ранее появилась информация о том, что «Реал» выставил Иско на трансфер с одобрения главного тренера команды Зинедина Зидана. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Иско в текущем чемпионате Испании провёл на поле только 260 минут.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эвертон, Карло Анчелотти, Иско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного