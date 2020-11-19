Анчелотти опроверг переговоры с Иско

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с полузащитником Иско.

«Это неправда, что я контактирую с Иско. Мы ещё не начали думать о наших планах на январское трансферное окно. Так что эти слухи – чушь собачья», - сказал Анчелотти в интервью DIRECTV Sports Co.

Ранее появилась информация о том, что «Реал» выставил Иско на трансфер с одобрения главного тренера команды Зинедина Зидана. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Иско в текущем чемпионате Испании провёл на поле только 260 минут.