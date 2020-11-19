​Хедира мечтает перейти в клуб АПЛ

Полузащитник Сами Хедира не играет за «Ювентус» и может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Немец признался, что хотел бы попробовать себя в Англии.

«С детства я всегда мечтал играть в АПЛ. Я доволен своей карьерой, но играть в Англии – это то, чего я ещё не смог познать. В юные годы я смотрел множество матчей чемпионата Англии, а теперь слежу за лигой уже с другим вниманием. Мне всегда было интересно встречаться в Лиге чемпионов с командами из Премьер-лиги», - рассказал Хедира в интервью Sky Sport Germany.

Сами Хедира в своей карьере играл за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус».