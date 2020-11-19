​Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

В четверг «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой до лета 2023 года. Испанский специалист дал комментарий после пролонгации трудового договора.

«С тех пор, как я прибыл в «Манчестер Сити», я чувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом городе. Это исходило от игроков, работников, фанатов, жителей Манчестера, президента и владельца клуба. С тех пор мы многого достигли вместе – забивали голы, выигрывали матчи и трофеи. Все мы очень гордимся этим.

Такая поддержка – лучшее, что может быть у каждого тренера. У меня есть всё, чего я только мог бы пожелать, чтобы выполнять свою работу. Я польщён доверием руководителей после продления контракта. Перед нами стоит задача продолжать совершенствоваться, и я очень рад помогать «Манчестер Сити» в этом», - приводятся слова Гвардиолы на клубном сайте.