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​«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

19 Ноября 2020, 16:11,

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«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Испанский специалист поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона 2022/2023.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С тех пор клуб завоевал множество внутренних трофеев, в частности два титула чемпиона Премьер-лиги Англии. Что касается Лиги чемпионов, то под руководством Гвардиолы лучшим результатом пока что остаётся четвертьфинал.

В субботу, двадцать первого ноября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
19 Ноября 2020, 16:59

Построил в АПЛ свою Барселону, молодец !!!...

0
ARTUR
19 Ноября 2020, 16:18

по другому и быть не могло

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