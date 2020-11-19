​«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой

«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Испанский специалист поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона 2022/2023.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С тех пор клуб завоевал множество внутренних трофеев, в частности два титула чемпиона Премьер-лиги Англии. Что касается Лиги чемпионов, то под руководством Гвардиолы лучшим результатом пока что остаётся четвертьфинал.

В субботу, двадцать первого ноября, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».