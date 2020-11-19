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Канчельскис вспомнил, как оскорбил Алекса Фергюсона при первой встрече

19 Ноября 2020, 12:55,

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Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал историю, которая произошла между ним и бывшим главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

«Всегда, когда иностранец входит в раздевалку, его учат ругаться. Такое же было и с бразильцами, когда я выступал в чемпионате России. Футболисты научили меня, как правильно обращаться к наставнику «МЮ». В первый раз, когда я увидел Фергюсона, он сказал мне: «Здравствуй, как дела?». Я ему ответил: «Отвали, шотландский ублюдок», - передает слова Канчельскиса издание Daily Mail.

Россиянин выступал за английский гранд с 1991-го по 1995-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алекс Фергюсон, Андрей Канчельскис
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