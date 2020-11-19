Муса может продолжить карьеру в АПЛ

Нигерийский форвард Ахмед Муса, который в данный момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Teamtalk.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах бывшего нападающего «Лестера» проявляют несколько английских коллективов, среди которых фигурируют лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Последним местом работы форварда был саудовский клуб «Аль-Наср».

Ранее сообщалось об интересе к Муса со стороны московского ЦСКА. Ахмед выступал в составе российской команды с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году. Африканский нападающий провел 135 матчей, в которых отличился 48 забитыми мячами.