Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Муса может продолжить карьеру в АПЛ

19 Ноября 2020, 09:57,

Динамо Москва

Нигерийский форвард Ахмед Муса, который в данный момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом информирует издание Teamtalk.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах бывшего нападающего «Лестера» проявляют несколько английских коллективов, среди которых фигурируют лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Последним местом работы форварда был саудовский клуб «Аль-Наср».

Ранее сообщалось об интересе к Муса со стороны московского ЦСКА. Ахмед выступал в составе российской команды с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году. Африканский нападающий провел 135 матчей, в которых отличился 48 забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ахмед Муса, Трансферы футбола - зима 2021
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