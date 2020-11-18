«Лестер» и «Ньюкасл» заинтересовались зещитником «Спортинга»

18-летний защитник «Спортинга» Нуну Мендеш интересен двум клубам английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.

Как указывает источник, 18-летним португальцем интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».

У игрока прописана фиксированная сумма отступных в размере 45 миллионов евро, однако «Спортинг» готов продать своего защитника за 20 миллионов евро.

На счету у Нуну Мендеша в этом сезоне 9 матчей и 1 гол.

На данный момент «Лестер» занимает первое место в чемпионате Англии, а «Ньюкасл» - 13-ю строчку в таблице.

Клубы английской Премьер-лиги будут пытаться усилиться уже в зимнее трансферное окно.