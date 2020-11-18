«Лестер» и «Ньюкасл» заинтересовались зещитником «Спортинга»

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18 Ноября 2020, 23:28,
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18-летний защитник «Спортинга» Нуну Мендеш интересен двум клубам английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.
Как указывает источник, 18-летним португальцем интересуются «Лестер» и «Ньюкасл».
У игрока прописана фиксированная сумма отступных в размере 45 миллионов евро, однако «Спортинг» готов продать своего защитника за 20 миллионов евро.
На счету у Нуну Мендеша в этом сезоне 9 матчей и 1 гол.
На данный момент «Лестер» занимает первое место в чемпионате Англии, а «Ньюкасл» - 13-ю строчку в таблице.
Клубы английской Премьер-лиги будут пытаться усилиться уже в зимнее трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Спортинг Лиссабон, Нуну Мендеш