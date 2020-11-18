​Два топ-клуба Европы следят за Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини находится в сфере интересов двух топ-клубов Европы. Как сообщает Tuttosport, речь идёт о «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Манчини с Итальянской федерацией футбола рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Недавно глава федерации Габриэле Гравина заявил о намерении продлить трудовое соглашение с тренером.

Следующим летом сборная Италии выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды Роберто Манчини на групповой стадии континентального форума будут национальные команды Турции, Уэльса и Швейцарии.