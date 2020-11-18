​Два топ-клуба Европы следят за Манчини

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18 Ноября 2020, 19:22,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини находится в сфере интересов двух топ-клубов Европы. Как сообщает Tuttosport, речь идёт о «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт Манчини с Итальянской федерацией футбола рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Недавно глава федерации Габриэле Гравина заявил о намерении продлить трудовое соглашение с тренером.
Следующим летом сборная Италии выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды Роберто Манчини на групповой стадии континентального форума будут национальные команды Турции, Уэльса и Швейцарии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Сборная Италии, Роберто Манчини