Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Два топ-клуба Европы следят за Манчини

18 Ноября 2020, 19:22,

Instagram

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини находится в сфере интересов двух топ-клубов Европы. Как сообщает Tuttosport, речь идёт о «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Манчини с Итальянской федерацией футбола рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года. Недавно глава федерации Габриэле Гравина заявил о намерении продлить трудовое соглашение с тренером.

Следующим летом сборная Италии выступит на чемпионате Европы. Соперниками команды Роберто Манчини на групповой стадии континентального форума будут национальные команды Турции, Уэльса и Швейцарии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Сборная Италии, Роберто Манчини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён