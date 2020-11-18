​Варан может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

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18 Ноября 2020, 17:49,
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в следующем году. Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.
Источник отмечает, что «красные дьяволы» находятся в хороших отношениях с агентством Base Soccer Agency, которое представляет интересы Варана.
Контракт французского защитника с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2022 года, и «Манчестер Юнайтед» хочет этим воспользоваться, подписав 27-летнего футболиста.
В сезоне 2020/2021 Рафаэль Варан провёл за «Реал» десять матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями защитник не отмечался.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан, Трансферы футбола - лето 2021