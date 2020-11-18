​Варан может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в следующем году. Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.

Источник отмечает, что «красные дьяволы» находятся в хороших отношениях с агентством Base Soccer Agency, которое представляет интересы Варана.

Контракт французского защитника с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2022 года, и «Манчестер Юнайтед» хочет этим воспользоваться, подписав 27-летнего футболиста.

В сезоне 2020/2021 Рафаэль Варан провёл за «Реал» десять матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями защитник не отмечался.