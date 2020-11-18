Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фабрегас: «Считаю Моуринью другом»

18 Ноября 2020, 16:55,

fratria.ru

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу Жозе Моуринью, к которому переходил в «Челси» в 2014 году.

«Когда я ушёл из «Барселоны», Моуринью меня вдохновил больше всего. Он сказал, что между нами были проблемы, когда я был в «Арсенале», а он тренировал «Челси», и когда я был в «Барселоне», а он тренировал «Реал», но для него эта страница была перевернута.

Жозе рассказал мне о своём проекте. Я хотел перейти туда, где, как мне казалось, смогу показать себя лучше всего. Моё решение не зависело от того, что говорили люди, ведь в приоритете был профессиональный аспект. Сегодня я всё ещё пишу Моуринью и считаю его другом. Он очень помог мне в трудное время моей карьере. Возможно, с ним я провёл один из своих лучших сезонов», - сказал Фабрегас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Жозе Моуринью, Сеск Фабрегас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён