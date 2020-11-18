​Фабрегас: «Считаю Моуринью другом»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу Жозе Моуринью, к которому переходил в «Челси» в 2014 году.

«Когда я ушёл из «Барселоны», Моуринью меня вдохновил больше всего. Он сказал, что между нами были проблемы, когда я был в «Арсенале», а он тренировал «Челси», и когда я был в «Барселоне», а он тренировал «Реал», но для него эта страница была перевернута.

Жозе рассказал мне о своём проекте. Я хотел перейти туда, где, как мне казалось, смогу показать себя лучше всего. Моё решение не зависело от того, что говорили люди, ведь в приоритете был профессиональный аспект. Сегодня я всё ещё пишу Моуринью и считаю его другом. Он очень помог мне в трудное время моей карьере. Возможно, с ним я провёл один из своих лучших сезонов», - сказал Фабрегас.