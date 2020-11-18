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Фабрегас: «Я разочаровался в Гвардиоле»

18 Ноября 2020, 16:08,

УЕФА

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, с которым в своё время работал в «Барселоне».

«Общался ли я с Гвардиолой за последние восемь лет? Нет, нет, вообще никаких контактов не было. Не знаю, взаимно ли моё разочарование в Гвардиоле. В наших отношениях что-то произошло, но я предпочитаю не говорить об этом.

Хосеп был моим кумиром с детства, я многому научился у него», - цитирует Фабрегаса Goal.com, ссылаясь на CCMA.

Добавим, что Сеск Фабрегас выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год. После этого он перебрался в «Челси», а в 2019 году стал игроком «Монако».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Хосеп Гвардиола, Сеск Фабрегас
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