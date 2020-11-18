«Они действуют вне правил»: Тебас высказался о возможном трансфере Месси в «Манчестер Сити»

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18 Ноября 2020, 09:56,
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Глава испанской Примеры Хавьер Тебас подверг критике трансферную политику «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что английский топ-клуб рассчитывает подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Единственный клуб, который горит желанием подписать Лионеля, это «Манчестер Сити». Они действуют вне правил. Я не единственный, кто так думает.
«Манчестер Сити» не затронули ни коронавирус, ни что-то другое, поскольку они финансируются по-другому, из-за чего с ними нереально бороться», - цитирует Тебаса издание BBC Sport.
Манкунианцы планируют предложить Месси контракт. Действующее соглашение аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Лионель Месси, Хавьер Тебас
У него родных что ли нет? Запупениваться в сторону шейхов можно вечно, но вот стоит ли так рисковать?