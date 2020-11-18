«Они действуют вне правил»: Тебас высказался о возможном трансфере Месси в «Манчестер Сити»

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас подверг критике трансферную политику «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что английский топ-клуб рассчитывает подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Единственный клуб, который горит желанием подписать Лионеля, это «Манчестер Сити». Они действуют вне правил. Я не единственный, кто так думает.

«Манчестер Сити» не затронули ни коронавирус, ни что-то другое, поскольку они финансируются по-другому, из-за чего с ними нереально бороться», - цитирует Тебаса издание BBC Sport.

Манкунианцы планируют предложить Месси контракт. Действующее соглашение аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2021-го года.