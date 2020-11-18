Балотелли отказался от продолжения карьеры в Чемпионшипе

Итальянский форвард Марио Балотелли отказался от перехода в английский клуб «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе. Об этом рапортует издание The Sun.

По данным источника, агент 30-летнего футболиста предложил услуги игрока руководству английского клуба, стороны длительное время вели переговоры, а Балотелли был заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Однако спустя некоторое время Марио передумал и отказался от трансфера в «Барнсли».

В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Балотелли была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового соглашения.