Балотелли отказался от продолжения карьеры в Чемпионшипе

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18 Ноября 2020, 09:30,
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Итальянский форвард Марио Балотелли отказался от перехода в английский клуб «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе. Об этом рапортует издание The Sun.
По данным источника, агент 30-летнего футболиста предложил услуги игрока руководству английского клуба, стороны длительное время вели переговоры, а Балотелли был заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Однако спустя некоторое время Марио передумал и отказался от трансфера в «Барнсли».
В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Балотелли была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового соглашения.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марио Балотелли, Барнсли