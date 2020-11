Виллиан: «Не стал бы переходить в «Барселону» только из-за её имени»

Бразильский полузащитник «Арсенала» Виллиан прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны европейских клубов.

«Слухи ходят всегда, но официальное предложение я получил только от «Арсенала». В последние несколько сезоном много говорили о «Барселоне», но я бы не стал переходить в клуб только из-за его имени. Мне нужно было услышать о целях клуба и узнать, что от меня ждут. Было бы неправильно перейти куда-либо, если бы вы не стали там важной частью.

«Арсенал» - единственный клуб, который показал мне проект, соответствующий моим амбициям. Это один из крупнейших клубов в мире», - цитирует Виллиана Four Four Two.