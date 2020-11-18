Виллиан: «Не стал бы переходить в «Барселону» только из-за её имени»

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18 Ноября 2020, 00:14,
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Бразильский полузащитник «Арсенала» Виллиан прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны европейских клубов.
«Слухи ходят всегда, но официальное предложение я получил только от «Арсенала». В последние несколько сезоном много говорили о «Барселоне», но я бы не стал переходить в клуб только из-за его имени. Мне нужно было услышать о целях клуба и узнать, что от меня ждут. Было бы неправильно перейти куда-либо, если бы вы не стали там важной частью.
«Арсенал» - единственный клуб, который показал мне проект, соответствующий моим амбициям. Это один из крупнейших клубов в мире», - цитирует Виллиана Four Four Two.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Виллиан
Сейчас он там уже не нужен. А в лучшие годы - вполне мог бы пригодиться. Сейчас в БЧК и так чуть не полкоманды - бесполезных игроков и трансферных неудач, в том числе и нигеров, про которых так безапелляционно высказался гуру тики-таки чуть пониже)
Да кому ты, нигер, там нужен...
кто бы туда тебя взял ??? может тебя просто туда хотели пристроить твои агенты...??? только в Барсе таких как ты валом , имя ему видишь ли не нравится ))
Артур, ты не уловил смысл. Ему вовсе не претит название Барселона. Но - лишь из-за одного громкого имени он переходить в клуб бы не хотел, нужны были и другие причины, в частности, возможность стать важной частью коллектива.
Нет, там играют такие, как Браутвейт, а Виллиан - штучный товар, такой игрок пригодился бы любому клубу...
он уже свое упустил
Думаю, его и в Арсенале неплохо кормят.... ЗПха-то капает.
Ещё бы играл ты там эффективнее и цены бы тебе не было... А про Барсу лукавит, думаю! От таких предложений отказываются очень немногие, правда, многие и губят там карьеру... Думаю, Арсенал - не худший вариант для Виллиана этих лет... Клуб выигрывает кубки, пусть и второстепенные, но тем не менее.