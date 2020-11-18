Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Виллиан: «Не стал бы переходить в «Барселону» только из-за её имени»

18 Ноября 2020, 00:14,

Instagram

Бразильский полузащитник «Арсенала» Виллиан прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны европейских клубов.

«Слухи ходят всегда, но официальное предложение я получил только от «Арсенала». В последние несколько сезоном много говорили о «Барселоне», но я бы не стал переходить в клуб только из-за его имени. Мне нужно было услышать о целях клуба и узнать, что от меня ждут. Было бы неправильно перейти куда-либо, если бы вы не стали там важной частью.

«Арсенал» - единственный клуб, который показал мне проект, соответствующий моим амбициям. Это один из крупнейших клубов в мире», - цитирует Виллиана Four Four Two.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Виллиан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
18 Ноября 2020, 01:10

Сейчас он там уже не нужен. А в лучшие годы - вполне мог бы пригодиться. Сейчас в БЧК и так чуть не полкоманды - бесполезных игроков и трансферных неудач, в том числе и нигеров, про которых так безапелляционно высказался гуру тики-таки чуть пониже)

1
Alex1972
18 Ноября 2020, 00:37

Да кому ты, нигер, там нужен...

2
ARTUR
18 Ноября 2020, 00:26

кто бы туда тебя взял ??? может тебя просто туда хотели пристроить твои агенты...??? только в Барсе таких как ты валом , имя ему видишь ли не нравится ))

0
CELTIC FROST
18 Ноября 2020, 01:12

Артур, ты не уловил смысл. Ему вовсе не претит название Барселона. Но - лишь из-за одного громкого имени он переходить в клуб бы не хотел, нужны были и другие причины, в частности, возможность стать важной частью коллектива.

1
Super fanat
18 Ноября 2020, 00:31

Нет, там играют такие, как Браутвейт, а Виллиан - штучный товар, такой игрок пригодился бы любому клубу...

1
ARTUR
18 Ноября 2020, 00:37

он уже свое упустил

0
Super fanat
18 Ноября 2020, 01:00

Думаю, его и в Арсенале неплохо кормят.... ЗПха-то капает.

1
Super fanat
18 Ноября 2020, 00:25

Ещё бы играл ты там эффективнее и цены бы тебе не было... А про Барсу лукавит, думаю! От таких предложений отказываются очень немногие, правда, многие и губят там карьеру... Думаю, Арсенал - не худший вариант для Виллиана этих лет... Клуб выигрывает кубки, пусть и второстепенные, но тем не менее.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову