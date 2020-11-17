Салах: «Уверен, что скоро вернусь на поле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поблагодарил всех за поддержку. Напомним, что у Салаха был выявлен коронавирус в расположении сборной Египта.

«Хотел бы поблагодарить всех за сообщения поддержки и добрые пожелания. Уверен, что скоро вернусь на поле», - написал Салах в «Твиттере».

28-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге и забил восемь голов.

В воскресенье, 22 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер».

После восьми туров «Ливерпуль» занимает третье место в чемпионате Англии, имея в своём активе семнадцать очков.