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Баджо: «Хотел бы поиграть под руководством Гвардиолы»

17 Ноября 2020, 22:37,

twitter.com

Известный в прошлом итальянский футболист Роберто Баджо заявил, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«Лучшие тренеры – это те, кто понимает, что футбол создан для игроков. Важно относиться к футболистам честно и понимать, как нужно с ними общаться, сохраняя уважение. Я бы с удовольствием поработал с таким тренером. Выучить тактику могут все, но человеческие качества найти труднее.

Из современны тренеров хотел бы поработать с Гвардиолой. Он является лучшим.

Важно дарить людям моменты радости, они стоят больше, чем результат на поле, потому что иногда исход может быть неудачным из-за невезения», - цитирует Баджо Vanity Fair.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола, Роберто Баджо
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