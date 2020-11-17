Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Вест Хэм» - фаворит в борьбе за Жиру

17 Ноября 2020, 21:56,

Global Look Press

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру может сменить клуб в зимнее трансфсерное окно.

Как сообщает The Sun, футболистом интересуется «Вест Хэм». Отмечается, что видеть Жиру у себя хотят и большие итальянские клубы, но его семья не собирается покидать Лондон.

Одной из главных причин желания сменить клуб является чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже сообщил Жиру, что ему необходимо получать больше игровой практики, чтобы быть вызванным на главный турнир предстоящего лета.

Контракт Жиру с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Оливье Жиру
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову