«Вест Хэм» - фаворит в борьбе за Жиру

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру может сменить клуб в зимнее трансфсерное окно.

Как сообщает The Sun, футболистом интересуется «Вест Хэм». Отмечается, что видеть Жиру у себя хотят и большие итальянские клубы, но его семья не собирается покидать Лондон.

Одной из главных причин желания сменить клуб является чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже сообщил Жиру, что ему необходимо получать больше игровой практики, чтобы быть вызванным на главный турнир предстоящего лета.

Контракт Жиру с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.