Конте: «Челси» был близок к подписанию Лукаку и ван Дейка»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, что во времена его работы в «Челси» клуб близок к подписанию Ромелу Лукаку и Виргила ван Дейка.

«Я попросил двух игроков после того, как мы стали чемпионом. Отмечу, что мы были близки к подписанию.

Первым игроком был Ромелу Лукаку, а вторым – Виргил ван Дейк. Мы общались по этому поводу каждый день, я всегда говорил, что с этими футболистами команда стала бы на 30% сильнее.

Жаль, что этого так и не произошло, Ромелу показывает в «Интере», что я не ошибся в нем, та же ситуация и с ван Дейком в «Ливерпуле». Всё было бы иначе.

Лукаку очень прибавил в «Интере», я его многому научил. Но ему еще есть куда стремиться, Ромелу способен стать одним из лучших нападающих в мире», - цитирует Конте Telegraph.