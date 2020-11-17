Конте: «Челси» был близок к подписанию Лукаку и ван Дейка»

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17 Ноября 2020, 20:37,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, что во времена его работы в «Челси» клуб близок к подписанию Ромелу Лукаку и Виргила ван Дейка.
«Я попросил двух игроков после того, как мы стали чемпионом. Отмечу, что мы были близки к подписанию.
Первым игроком был Ромелу Лукаку, а вторым – Виргил ван Дейк. Мы общались по этому поводу каждый день, я всегда говорил, что с этими футболистами команда стала бы на 30% сильнее.
Жаль, что этого так и не произошло, Ромелу показывает в «Интере», что я не ошибся в нем, та же ситуация и с ван Дейком в «Ливерпуле». Всё было бы иначе.
Лукаку очень прибавил в «Интере», я его многому научил. Но ему еще есть куда стремиться, Ромелу способен стать одним из лучших нападающих в мире», - цитирует Конте Telegraph.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Виргил Ван Дейк
Зачем неа, не нужно. Сейчас все нормально. А вот из-за Конте мы потеряли Косту.... вот за это тебе прощения нет!