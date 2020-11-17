«Интер» и «Арсенал» могут обменяться полузащитниками

Миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» могут обменяться футболистами, об этом информирует издание Сalciomercato.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов отдать «канонирам» датского полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на швейцарского хавбека Гранита Джаку. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Эриксену со стороны французского «ПСЖ».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кристиан провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Джака сыграл шесть поединков в английской Премьер-лиге, в которых получил желтую карточку.