Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Интер» и «Арсенал» могут обменяться полузащитниками

17 Ноября 2020, 12:15,

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Миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» могут обменяться футболистами, об этом информирует издание Сalciomercato.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов отдать «канонирам» датского полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на швейцарского хавбека Гранита Джаку. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Эриксену со стороны французского «ПСЖ».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кристиан провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Джака сыграл шесть поединков в английской Премьер-лиге, в которых получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Кристиан Эриксен, Гранит Джака, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
17 Ноября 2020, 14:45

Интересно посмотреть на Эриксена против своих петухов и Маура, если будет сжечь северный Лондон вот будет потеха....

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LMI
17 Ноября 2020, 13:41

У нашего Джаки на одну игру больше и на одно "результативное" действие так же больше. Поэтому он стоит дороже )

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