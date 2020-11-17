«Интер» и «Арсенал» могут обменяться полузащитниками

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17 Ноября 2020, 12:15,
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Миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» могут обменяться футболистами, об этом информирует издание Сalciomercato.
Как сообщает источник, итальянский клуб готов отдать «канонирам» датского полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на швейцарского хавбека Гранита Джаку. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Эриксену со стороны французского «ПСЖ».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кристиан провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
Джака сыграл шесть поединков в английской Премьер-лиге, в которых получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Кристиан Эриксен, Гранит Джака, Трансферы футбола - зима 2021
Интересно посмотреть на Эриксена против своих петухов и Маура, если будет сжечь северный Лондон вот будет потеха....
У нашего Джаки на одну игру больше и на одно "результативное" действие так же больше. Поэтому он стоит дороже )