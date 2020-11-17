«Интер» заинтересовался полузащитником «Ливерпуля»

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17 Ноября 2020, 09:27,
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Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах хавбека проявляет миланский «Интер». Руководство итальянского гранда планирует оформить переход Джорджиньо в летнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что подписать Вейналдума хочет каталонская «Барселона».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландец провел восемь матчей, отметившись восемью забитым мячами. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Джорджиньо Вейналдум, Трансферы футбола - лето 2021