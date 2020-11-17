«Наполи» заинтересовался защитником «Челси»

«Наполи» начал планировать свою трансферную кампанию на зиму. Как сообщает издание La Repubblica, итальянский клуб собирается усилить оборонительную линию.

Согласно данным источника, неаполитанцы проявляют заинтересованность в услугах защитника Эмерсона, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». Инициатором приглашения футболиста выступает главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

Стороны уже вступили в предварительные переговоры по трансферу.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Эмерсон на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего исполнителя в 18 миллионов евро.