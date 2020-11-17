Маркизио - Погба: «Вернись в «Ювентус», здесь ты будешь счастлив»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио призвал полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба вернуться в «старую синьору». Об этом итальянец написал под одним из последних постов Погба в «Инстаграме».

«Поль, вернись в «Ювентус». Здесь ты будешь счастлив», - гласит сообщение Маркизио.

Напомним, что французский хавбек защищал цвета туринской команды с 2012-го по 2016-й год. Летом 2016-го года Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Поль сыграл семь поединков, не отметившись результативными действиями.