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Маркизио - Погба: «Вернись в «Ювентус», здесь ты будешь счастлив»

17 Ноября 2020, 08:14,

Евро-Футбол.Ру

Экс-футболист петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио призвал полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба вернуться в «старую синьору». Об этом итальянец написал под одним из последних постов Погба в «Инстаграме».

«Поль, вернись в «Ювентус». Здесь ты будешь счастлив», - гласит сообщение Маркизио.

Напомним, что французский хавбек защищал цвета туринской команды с 2012-го по 2016-й год. Летом 2016-го года Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Поль сыграл семь поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Клаудио Маркизио
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
17 Ноября 2020, 11:30

Да уже достали , платите бабки и забирайте, а то все стоните ! Все хотят якобы что-бы он пришел к ним в клуб но ни кто не дает даже запроса по нему !

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