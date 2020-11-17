Маркизио - Погба: «Вернись в «Ювентус», здесь ты будешь счастлив»

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17 Ноября 2020, 08:14,
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Экс-футболист петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио призвал полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба вернуться в «старую синьору». Об этом итальянец написал под одним из последних постов Погба в «Инстаграме».
«Поль, вернись в «Ювентус». Здесь ты будешь счастлив», - гласит сообщение Маркизио.
Напомним, что французский хавбек защищал цвета туринской команды с 2012-го по 2016-й год. Летом 2016-го года Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ Поль сыграл семь поединков, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Поль Погба, Клаудио Маркизио
Да уже достали , платите бабки и забирайте, а то все стоните ! Все хотят якобы что-бы он пришел к ним в клуб но ни кто не дает даже запроса по нему !