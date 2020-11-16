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Эльнени сдал положительный тест на коронавирус

16 Ноября 2020, 23:57,

Global Look Press

Хавбек лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Египта.

Как сообщает Египетская футбольная ассоциация, у него нет никаких симптомов, Эльнени чувствует себя отлично. В ближайшее время полузащитник сдаст ещё один тест на коронавирус, чтобы подтвердить заражение.

28-летний египтянин в этом сезоне сыграл одиннадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Мохамеда с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в семь миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Мохамед Эльнени
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
17 Ноября 2020, 00:18
а можно чтоб он до конца сезона болел ???
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