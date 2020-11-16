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Стерлинг покинул расположение сборной Англии из-за травмы

16 Ноября 2020, 23:31,

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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил травму в расположении сборной Англии.

Как сообщает пресс-служба англичан, футболист покинул расположение сборной и вернулся в «Манчестер Сити», где пройдет медицинское обследование.

25-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «горожан» в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

В субботу, 21 ноября, «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Тоттенхэма», начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» с двенадцатью очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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