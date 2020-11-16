Пойет: «Кавани оправдает ожидания «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Уругвая Густаво Пойет считает, что нападающий Эдинсон Кавани оправдает доверие со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Кавани станет для «манкунианцев» важнее, чем многие думают. Просто посмотрите на матч с «Эвертоном», при счёте 2:1 было непонятно, кто победит, но он вышел на замену и сразу же забил.

Английский футбол идеально подходит для уругвайцев, потому что мы полностью вовлечены в игру. Как только мы подписываем контракт, то забываем о нем, потому что думаем только о победе. Английским фанатам нравится это. Чем лучше он будет подготовлен физически, тем больше даст команде. Думаю, что он оправдает ожидания», - цитирует Пойета Daily Mail.