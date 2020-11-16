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Пойет: «Кавани оправдает ожидания «Манчестер Юнайтед»

16 Ноября 2020, 22:38,

flickr.com

Бывший футболист сборной Уругвая Густаво Пойет считает, что нападающий Эдинсон Кавани оправдает доверие со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Кавани станет для «манкунианцев» важнее, чем многие думают. Просто посмотрите на матч с «Эвертоном», при счёте 2:1 было непонятно, кто победит, но он вышел на замену и сразу же забил.

Английский футбол идеально подходит для уругвайцев, потому что мы полностью вовлечены в игру. Как только мы подписываем контракт, то забываем о нем, потому что думаем только о победе. Английским фанатам нравится это. Чем лучше он будет подготовлен физически, тем больше даст команде. Думаю, что он оправдает ожидания», - цитирует Пойета Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Густаво Пойет
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