Моуринью – о перерыве на матчи сборных: «Отличная неделя, результаты тестов приходят уже после игр»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал паузу на матчи сборных.

«Удивительная футбольная неделя. Отличные матчи сборных и абсолютная безопасность.

Результаты тестов на коронавирус приходят после матчей сборных, случайные люди, выбегающие на поле во время тренировок и многое другое.

Провели тренировку с шестью футболистами, пора заняться собой», - подписал фото из тренажерного зала Моуринью у себя в «Инстаграме».

После восьми туров «Тоттенхэм» португальского специалиста занимает второе место в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Лестера» на одно очко.