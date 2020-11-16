Моуринью – о перерыве на матчи сборных: «Отличная неделя, результаты тестов приходят уже после игр»

|
16 Ноября 2020, 22:14,
|
|
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал паузу на матчи сборных.
«Удивительная футбольная неделя. Отличные матчи сборных и абсолютная безопасность.
Результаты тестов на коронавирус приходят после матчей сборных, случайные люди, выбегающие на поле во время тренировок и многое другое.
Провели тренировку с шестью футболистами, пора заняться собой», - подписал фото из тренажерного зала Моуринью у себя в «Инстаграме».
После восьми туров «Тоттенхэм» португальского специалиста занимает второе место в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Лестера» на одно очко.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Жозе Моуринью