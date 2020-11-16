Дешам считает, что Жиру нужно задуматься о смене клуба

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем Оливье Жиру, который не получается достаточное количество игровой практики в «Челси».

«Это очень нехорошая ситуация. Но он сам всё решит. Надеюсь, что к январю он будет получать больше игрового времени.

Жиру понимает, что такое не может продолжаться вечно. Если ничего не изменится, то ему нужно будет подумывать о переходе в другой клуб», - цитирует Дешама footmercato.

В нынешнем сезоне 34-летний француз сыграл лишь шесть матчей за «Челси» во всех турнирах и забил один гол. Контракт Жиру с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.