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Дешам считает, что Жиру нужно задуматься о смене клуба

16 Ноября 2020, 21:48,

Global Look Press

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем Оливье Жиру, который не получается достаточное количество игровой практики в «Челси».

«Это очень нехорошая ситуация. Но он сам всё решит. Надеюсь, что к январю он будет получать больше игрового времени.

Жиру понимает, что такое не может продолжаться вечно. Если ничего не изменится, то ему нужно будет подумывать о переходе в другой клуб», - цитирует Дешама footmercato.

В нынешнем сезоне 34-летний француз сыграл лишь шесть матчей за «Челси» во всех турнирах и забил один гол. Контракт Жиру с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Оливье Жиру, Дидье Дешам
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