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Защитник «Тоттенхэма» заразился коронавирусом

16 Ноября 2020, 20:47,

Global Look Press

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба сборной Ирландии, помимо Доэрти, положительный тест на коронавирус сдал и полузащитник «Сток Сити» Джеймс Макклейн.

Таким образом, оба футболиста не сыграют со сборной Болгарии в рамках группового этапа Лиги наций.

28-летний Доэрти перешёл в «Тоттенхэм» из «Вулверхэмптона» в летнее трансферное окно за 16,8 миллионов евро, заключив контракт с лондонским клубом сроком на четыре года.

В нынешнем сезоне ирландец успел провести десять матчей за «шпор» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Мэтт Доэрти
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