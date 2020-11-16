Защитник «Тоттенхэма» заразился коронавирусом

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба сборной Ирландии, помимо Доэрти, положительный тест на коронавирус сдал и полузащитник «Сток Сити» Джеймс Макклейн.

Таким образом, оба футболиста не сыграют со сборной Болгарии в рамках группового этапа Лиги наций.

28-летний Доэрти перешёл в «Тоттенхэм» из «Вулверхэмптона» в летнее трансферное окно за 16,8 миллионов евро, заключив контракт с лондонским клубом сроком на четыре года.

В нынешнем сезоне ирландец успел провести десять матчей за «шпор» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.