Бегович: «Кепа является хорошим голкипером»

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16 Ноября 2020, 20:25,
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Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович высказался о вратаре «Челси» Кепе Аррисабалаге.
«Кепа может доказать, что люди сделали ошибочные выводы о нём. Он является хорошим голкипером. Кепа здорово играл в Испании до своего перехода в «Челси», а затем для него настали тяжелые времена.
Я не сомневаюсь, что он добьётся успеха в «Челси» или каком-либо другом клубе, у него есть набор необходимых качеств», - цитирует Беговича Talk Sport.
Напомним, что испанский голкипер подвергается критике в последнее время, а основным голкипером в «Челси» стал приобретенный из «Ренна» сенегалец Эдуард Менди.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кепа Аррисабалага, Асмир Бегович