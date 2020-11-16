Бегович: «Кепа является хорошим голкипером»

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович высказался о вратаре «Челси» Кепе Аррисабалаге.

«Кепа может доказать, что люди сделали ошибочные выводы о нём. Он является хорошим голкипером. Кепа здорово играл в Испании до своего перехода в «Челси», а затем для него настали тяжелые времена.

Я не сомневаюсь, что он добьётся успеха в «Челси» или каком-либо другом клубе, у него есть набор необходимых качеств», - цитирует Беговича Talk Sport.

Напомним, что испанский голкипер подвергается критике в последнее время, а основным голкипером в «Челси» стал приобретенный из «Ренна» сенегалец Эдуард Менди.