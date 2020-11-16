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Стало известно, когда Регилон может вернуться в «Реал»

16 Ноября 2020, 20:13,

Global Look Press

Стало известно, когда защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может вернуться в мадридский «Реал».

Как сообщает Аласдер Голд, у «сливочных» есть право выкупа футболиста за 45 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем заплатил «Тоттенхэм» за испанца. Отмечается, что «Реал» может купить Регилона только в ближайшие два летних трансферных окна.

В нынешнем сезоне Серхио сыграл восемь матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Отметим, что Регилон сыграл пять игр за сборную Испании, за которую он дебютировал лишь в сентябре нынешнего года.

Контракт Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Серхио Регилон
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