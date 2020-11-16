Стало известно, когда Регилон может вернуться в «Реал»

Стало известно, когда защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может вернуться в мадридский «Реал».

Как сообщает Аласдер Голд, у «сливочных» есть право выкупа футболиста за 45 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем заплатил «Тоттенхэм» за испанца. Отмечается, что «Реал» может купить Регилона только в ближайшие два летних трансферных окна.

В нынешнем сезоне Серхио сыграл восемь матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Отметим, что Регилон сыграл пять игр за сборную Испании, за которую он дебютировал лишь в сентябре нынешнего года.

Контракт Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2025 года.