​Скоулз вспомнил, как возвращался в «Манчестер Юнайтед» после паузы в карьере

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил, как объявил о завершении карьеры, но спустя полгода вернулся в команду.

«В сентябре 2011 года я начал тренироваться с молодёжкой «Манчестер Юнайтед». Я чувствовал себя в прекрасной форме, несмотря на четырёхмесячный перерыв. Мне нужна была пауза. Тогда я сказал тренеру Уоррену Джойсу, что хочу снова играть.

Фил Невилл звал меня в «Эвертон». Я не хотел играть в другом клубе, но если бы у меня не было других вариантов, я мог бы это сделать.

Майк Фелан, помощник Фергюсона, говорил со мной 7:30 утра. Я очень нервничал перед этой встречей. Я сказал, что чувствую себя хорошо и хочу снова играть. Он спросил, хочу ли я вернуться в «МЮ» или перейти куда-то ещё. Я не хотел в другой клуб, и он сказал: «Хорошо, я разберусь с контрактом для тебя».

По-моему, на следующий день мы подписали контракт. Затем я должен был сыграть с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Команда об этом не знала, потому что меня попросили не говорить. Знали только мой отец и моя жена. Мне даже не выдали бутсы, потому что это могло раскрыть меня. Я пошёл в местный магазин и сам купил себе бутсы. Они стоили 40 фунтов, мне казалось это дорого», - рассказал Скоулз DAZN.