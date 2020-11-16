«Ливерпуль» решил проигнорировать зимнее трансферное окно

«Ливерпуль» может обойтись без приобретений новых футболистов в грядущее зимнее трансферное окно, несмотря на множество травмированных игроков. В частности, несколько защитников команды выбыли из строя, среди которых голландец Виргил ван Дейк.

Согласно данным издания The Athletic, мерсисайдцы в настоящий момент продумывают летнюю трансферную кампанию и сосредоточены на усилении состава по завершении текущего сезона. Такое решение приняли наставник команды Юрген Клопп и руководители клуба.

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда Клоппа проведет против «Лестера» 22-го ноября.