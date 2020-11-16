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«Ливерпуль» решил проигнорировать зимнее трансферное окно

16 Ноября 2020, 12:48,

Global Look Press

«Ливерпуль» может обойтись без приобретений новых футболистов в грядущее зимнее трансферное окно, несмотря на множество травмированных игроков. В частности, несколько защитников команды выбыли из строя, среди которых голландец Виргил ван Дейк.

Согласно данным издания The Athletic, мерсисайдцы в настоящий момент продумывают летнюю трансферную кампанию и сосредоточены на усилении состава по завершении текущего сезона. Такое решение приняли наставник команды Юрген Клопп и руководители клуба.

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда Клоппа проведет против «Лестера» 22-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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Комментарии (2)
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0
kalibr
16 Ноября 2020, 16:05

Эм... Чего?

0
KING KENNI
16 Ноября 2020, 13:23

Идиоты! Ну тогда вы проигнорировали трофеи в этом сезоне!
Думаете это конец? Думаете ВВД, ТТА, Тьяго, Хендерсон, Гомес, Робертсон, Окс это все?! Травмы будут продолжаться и нужно соответствующе реагировать!

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