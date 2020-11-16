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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Погба

16 Ноября 2020, 11:59,

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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить сотрудничество с полузащитником Полем Погба, об том сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Фабрицио Романо. Однако переговоров между сторонами по этому вопросу пока не было.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы готовы расстаться с 27-летним французским футболистом. Английский гранд якобы хочет выручить с продажи Погба порядка 60 миллионов евро.

Интерес к полузащитнику проявляют туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012-го по 2016-й год, и мадридский «Реал».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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