«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Погба

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить сотрудничество с полузащитником Полем Погба, об том сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Фабрицио Романо. Однако переговоров между сторонами по этому вопросу пока не было.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы готовы расстаться с 27-летним французским футболистом. Английский гранд якобы хочет выручить с продажи Погба порядка 60 миллионов евро.

Интерес к полузащитнику проявляют туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012-го по 2016-й год, и мадридский «Реал».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел семь поединков, в которых не отметился результативными действиями.