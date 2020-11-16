Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне высказался о своем будущем в манкунианском клубе. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2023-го года.

«Я играю за клуб с хорошими владельцами, меня здесь все устраивает. Мы общались по поводу нового контракта, но пока нельзя говорить, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Однако я уверен в том, что хочу продолжить свои выступления за «Манчестер Сити», - приводит слова бельгийского футболиста издание Guardian.

Кевин защищает цвета манкунианцев с 2015-го года. В текущем сезоне АПЛ хавбек провел шесть поединков, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.