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Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

16 Ноября 2020, 10:18,

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Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне высказался о своем будущем в манкунианском клубе. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2023-го года.

«Я играю за клуб с хорошими владельцами, меня здесь все устраивает. Мы общались по поводу нового контракта, но пока нельзя говорить, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Однако я уверен в том, что хочу продолжить свои выступления за «Манчестер Сити», - приводит слова бельгийского футболиста издание Guardian.

Кевин защищает цвета манкунианцев с 2015-го года. В текущем сезоне АПЛ хавбек провел шесть поединков, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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