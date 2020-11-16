«Манчестер Сити» интересуется Холанном и Мартинесом

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16 Ноября 2020, 09:38,
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Руководство «Манчестер Сити» подыскивает нового нападающего, который будет призван заменить в составе команды 32-летнего аргентинца Серхио Агуэро.
Согласно данным издания 90min, приоритетными трансферными целями английского клуба являются нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и Эрлинг Холанн, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия». Манкунианцы больше склоняются к кандидатуре аргентинца, поскольку в борьбе за норвежца ожидается более серьезная конкуренция.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Трансферы футбола - зима 2021