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«Манчестер Сити» интересуется Холанном и Мартинесом

16 Ноября 2020, 09:38,

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Руководство «Манчестер Сити» подыскивает нового нападающего, который будет призван заменить в составе команды 32-летнего аргентинца Серхио Агуэро.

Согласно данным издания 90min, приоритетными трансферными целями английского клуба являются нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и Эрлинг Холанн, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия». Манкунианцы больше склоняются к кандидатуре аргентинца, поскольку в борьбе за норвежца ожидается более серьезная конкуренция.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Трансферы футбола - зима 2021
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