«Манчестер Сити» интересуется Холанном и Мартинесом

Руководство «Манчестер Сити» подыскивает нового нападающего, который будет призван заменить в составе команды 32-летнего аргентинца Серхио Агуэро.

Согласно данным издания 90min, приоритетными трансферными целями английского клуба являются нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и Эрлинг Холанн, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия». Манкунианцы больше склоняются к кандидатуре аргентинца, поскольку в борьбе за норвежца ожидается более серьезная конкуренция.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021-го года.