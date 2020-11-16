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Президент УЕФА не поддерживает идею создания Суперлиги

16 Ноября 2020, 08:59,

УЕФА

Глава УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможном создании европейской Суперлиги.

«Суперлига? Об этом не может быть и речи. О таком турнире мечтают два-три руководителя европейских топ-клубов, которые не проявляют никакой солидарности по отношению к другим. Они думают исключительно о себе и могут навредить остальным клубам. Это несерьезная инициатива», - приводит слова Чеферина газета Marca.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские гранды выступают за введение Суперлиги, в которой будут выступать 16-18 команд. Запуск этого соревнования планируется в 2022-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Чеферин
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