Президент УЕФА не поддерживает идею создания Суперлиги

Глава УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможном создании европейской Суперлиги.

«Суперлига? Об этом не может быть и речи. О таком турнире мечтают два-три руководителя европейских топ-клубов, которые не проявляют никакой солидарности по отношению к другим. Они думают исключительно о себе и могут навредить остальным клубам. Это несерьезная инициатива», - приводит слова Чеферина газета Marca.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские гранды выступают за введение Суперлиги, в которой будут выступать 16-18 команд. Запуск этого соревнования планируется в 2022-м году.