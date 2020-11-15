Чилуэлл получил травму

Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии принимает сборную Англии.

На 35-й минуте травму получил защитник англичан Бен Чилуэлл, вместо него на поле появился Букайо Сака.

После первого тайма бельгийцы ведут со счётом 2:0, забитыми голами отметились Тилеманс и Мертенс.

23-летний Чилуэлл в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» десять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Отметим, что Бен перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе нынешнего года за 50 миллионов евро, подписав долгосрочный контракт с «аристократами».