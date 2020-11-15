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Чилуэлл получил травму

15 Ноября 2020, 23:55,

Евро-Футбол.Ру

Сегодня, 15 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии принимает сборную Англии.

На 35-й минуте травму получил защитник англичан Бен Чилуэлл, вместо него на поле появился Букайо Сака.

После первого тайма бельгийцы ведут со счётом 2:0, забитыми голами отметились Тилеманс и Мертенс.

23-летний Чилуэлл в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» десять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Отметим, что Бен перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе нынешнего года за 50 миллионов евро, подписав долгосрочный контракт с «аристократами».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бен Чилуэлл
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