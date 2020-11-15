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Погба: «В моей карьере никогда не было такого тяжелого периода»

15 Ноября 2020, 23:18,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал нынешний период самым тяжелым в своей карьере.

«В моей карьере никогда не было такого тяжелого периода. Сборная Франции – это глоток свежего воздуха, у нас фантастические игроки, это просто волшебство», - цитирует Погба RTL.

27-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В последнее время французского полузащитника часто критикуют в СМИ, обвиняя того в недостаточной самоотдаче и плохой игре за «манкунианцев».

Контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца следующего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Поль Погба
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