Погба: «В моей карьере никогда не было такого тяжелого периода»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба назвал нынешний период самым тяжелым в своей карьере.

«В моей карьере никогда не было такого тяжелого периода. Сборная Франции – это глоток свежего воздуха, у нас фантастические игроки, это просто волшебство», - цитирует Погба RTL.

27-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл за «Манчестер Юнайтед» одиннадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В последнее время французского полузащитника часто критикуют в СМИ, обвиняя того в недостаточной самоотдаче и плохой игре за «манкунианцев».

Контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца следующего сезона.