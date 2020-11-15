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«Ювентус» интересуется нападающим сборной Португалии

15 Ноября 2020, 21:57,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, футболистом интересуется «Ювентус». Туринский клуб уже начал переговоры с «Вулверхэмптоном» по переходу 20-летнего португальца.

В нынешнем сезоне Нету сыграл девять матчей за «Вулверхэмптон», забил один гол и отдал две голевые передачи.

Контракт Педру с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Отметим, что 11 ноября Нету дебютировал за сборную Португалии и отметился забитым голом в ворота сборной Андорры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Вулверхэмптон, Педру Нету
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