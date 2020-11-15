«Манчестер Сити» включился в борьбу за Мартинеса

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает оставаться одной из главных целей для большинства европейских топ-клубов.

Как сообщает Eurosport, в гонку за 23-летним аргентинцем включился «Манчестер Сити». В Мартинесе «горожане» видят идеального наследника Серхио Агуэро. Помимо этого, руководство английского клуба не исключает, что партнёром Лаутаро по линии нападения может оказаться нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.