​Защитник «Манчестер Юнайтед» второй раз заболел коронавирусом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в расположении сборной Бразилии. Об этом на своих страницах сообщает издание Metro.

Стоит сказать, что Теллес уже переболел коронавирусом и пропустил несколько матчей «Манчестер Юнайтед» в конце октября – начале ноября.

Если повторный тест Теллеса на коронавирус тоже будет положительным, футболист не сможет отправиться с командой на матч против Уругвая, который состоится в ночь со вторника на среду.

В четырёх матчах за «МЮ» в этом сезоне Теллес забил два гола и отдал два голевых паса.