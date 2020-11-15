​Защитник «Манчестер Юнайтед» второй раз заболел коронавирусом

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15 Ноября 2020, 16:29,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в расположении сборной Бразилии. Об этом на своих страницах сообщает издание Metro.
Стоит сказать, что Теллес уже переболел коронавирусом и пропустил несколько матчей «Манчестер Юнайтед» в конце октября – начале ноября.
Если повторный тест Теллеса на коронавирус тоже будет положительным, футболист не сможет отправиться с командой на матч против Уругвая, который состоится в ночь со вторника на среду.
В четырёх матчах за «МЮ» в этом сезоне Теллес забил два гола и отдал два голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Теллес
а когда он играл? Я ниразу его не видел в составе. Что за бред? Может за молодежку играл?